Перельман проигнорировал звонки и телеграммы

Известный российский ученый-математик Григорий Перельман не будет выдвигаться в академики Российской академии наук. Перельман ведет аскетический образ жизни и игнорирует прессу.



Выдвинуть Перельмана в академики предложил Математический институт имени Владимира Стеклова. В петербургском отделении института такое решение объяснили тем, что математик просто проигнорировал все попытки с ним связаться.



Ранее Перельман первым доказал гипотезу Анри Пуанкаре. При этом ученый отказался от причитающейся ему Премии тысячелетия размером в 1 миллион долларов. Ученый ведет аскетический образ жизни, живет на окраине Петербурга со своей матерью.