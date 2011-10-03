Медведев поздравил руководство ФРГ с Днем Германского единства

Президент России Дмитрий Медведев поздравил президента ФРГ Кристиана Вульфа и канцлера ФРГ Ангелу Меркель с Днем Германского единства и направил им поздравительное послание.



В своем послании президент РФ рассчитывает на углубление российско-германского диалога в ходе предстоящего в начале ноября текущего года визита в Германию.



Глава российского государства написал: "Приоритетной считаю задачу углубления нашего конструктивного и доверительного диалога, и в этой связи настроен на предметные и плодотворные переговоры в рамках предстоящего визита в Германию. Убеждён, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее совершенствование российско-германского стратегического партнерства".



В письме Дмитрий Медведев отметил, что "российско-германское стратегическое партнерство уверенно и динамично развивается по всем направлениям". "Успешно реализуются крупномасштабные совместные проекты в таких ключевых отраслях, как энергетика, автомобилестроение, транспортное машиностроение". "Налажено эффективное взаимодействие на международной арене, в том числе в рамках ООН, "Группы восьми", "Группы двадцати", - убежден президент РФ.



Кроме того, пишет президент РФ, состоявшийся в июле в Ганновере очередной раунд Межгосударственных консультаций на высшем уровне открыл новые перспективы для наращивания обоюдовыгодных связей по всему спектру сотрудничества. По его мнению, весомую отдачу демонстрируют мероприятия, проводимые по линии "Российско-германского года образования, науки и инноваций". И в этом плане большое значение будет иметь реализация инициатив в ходе запланированных Года России в Германии и Года Германии в России, которые будут проводится в 2012-2013 годах, передает ИТАР-ТАСС.

Напомним, Германия отмечает сегодня 21-ю годовщину объединения страны - День Германского единства. 3 октября 1990 года входившие в состав ГДР земли Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания, Саксония-Анхальт, Саксония и Тюрингия присоединились к ФРГ. С тех пор этот день является выходным днем и объявлен национальным праздником.