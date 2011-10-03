Президент уволил начальника главного оперуправления Генштаба Третьяка

Президент России Дмитрий Медведев уволил с военной службы генерал-лейтенанта Андрея Третьяка с должности начальника главного оперуправления Генштаба ВС РФ - замначальника Генштаба.



На сайте пресс-службы Кремля сообщается, что в понедельник, место Третьяка займет генерал-лейтенант Владимир Зарудницкий, до этого занимавший должность заместителя командующего войсками Южного военного округа. До перевода в Южный военный округ Зарудницкий служил начальником штаба Московского военного округа.



Тем же указом президента от должности заместителя командующего Военно-транспортной авиацией освобожден генерал-майор Валерий Шемякин. А полковник Дмитрий Волошин назначен начальником боевой подготовки дальней, военно-транспортной и специальной авиации – главным инспектором-летчиком.