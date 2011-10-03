Собянин назначил нового главу Государственной жилищной инспекции Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил нового главу Государственной жилищной инспекции столицы, им стал бывший премьер-министр Калмыкии Олег Кичиков.



Ранее мэр подписал распоряжение об освобождении от этой должности Владимира Объедкова.



"Олег Кичиков назначен на должность начальника Государственной жилищной инспекции Москвы. С ним заключен служебный контракт на срок полномочий мэра столицы", - сообщил источник в городской администрации.



Олег Кичиков занимал пост премьера Калмыкии с 4 мая 2010 года, в феврале 2011 года он был освобожден от должности по собственному желанию.



Мосжилинспекция была создана в 1991 году как структура, призванная осуществлять государственный контроль соблюдения владельцами жилищного фонда, управляющими и эксплуатационными организациями нормативных требований, обеспечивающих сохранность жилых домов. В частности, она согласовывает перепланировку городских квартир, передает Коммерсант.