Московское метро будет работать по новому графику с 4 октября

Московский метрополитен с 4 октября будет работать по новому графику, на четырех наиболее загруженных линиях метро будет сокращен интервал движения поездов.



На официальном сайте метрополитена сообщается, что по новому графику движения со вторника будут работать Замоскворецкая, Калужско-Рижская, Таганско-Краснопресненская и Серпуховско-Тимирязевская линии метрополитена. Сокращение интервала движения поездов будет производиться в утренние и вечерние часы пик: с 7 до 9 и с 17 до 19 часов. В эти часы время ожидания поезда сократится на 5 - 10 секунд.



Руководство метрополитена считает, что изменение расписания движения позволит увеличить количество поездов на линиях, а это, в свою очередь, примерно на 10% разгрузит вагоны.



В течение ближайших 10 лет в столичном метро будут вестись работы не только по увеличению пропускной способности метрополитена путем уменьшения интервала следования поездов, но также планируется увеличить и скорость движения поездов.