Премьер-министр РФ Владимир Путин заявил, что правительство РФ будет следить за ситуацией вокруг "Газпрома", когда в странах Европы в его офисах были проведены неожиданные обыски.



В ходе встречи с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Владимир Путин сказал: "Правительство России самым внимательным образом будет следить за тем, что происходит вокруг "Газпрома". Я прошу вас своевременно об этом докладывать".



Кроме того, российский премьер указал, что "нужно сотрудничать с властями стран, где вы работаете, и необходимо быть открытыми, помогать органам, которые осуществляют проверки, предоставлять им объективную и полную информацию", - цитирует премьера Интерфакс.

В свою очередь, глава "Газпрома" заявил: "Для нас, конечно же, эти события стали неприятным сюрпризом. При всем том, что "Газпром" всегда был и остается открытым к диалогу. Мы выражаем надежду, что законные интересы "Газпрома" будут соблюдены. При всем этом мы будем выполнять наши контрактные обязательства перед нашими европейскими партнерами в полном объеме, в соответствии с действующими контрактами. "Газпром" оставляет за собой все свои права, которые мы готовы защищать в правовом поле".

Напомним, 28 сентября в странах Европы в офисах 10 газовых компаний прошли обыски. "Газпром" и его европейских партнеров подозревают в ограничении конкуренции.