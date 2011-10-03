Масса тела ребенка зависит от времени ухода ко сну, а не от продолжительности ночного отдыха, к таким выводам пришли ученые из Университета Южной Австралии.



По словам одной из авторов научной работы на эту тему Кэрол Майер, были обследованы 2,2 тысячи подростков в возрасте от 9 до 16 лет. Ученые пришли к выводу, что у детей, которые поздно ложатся спать, в 1,5 раза выше масса тела, чем у их сверстников, которые соблюдают режим дня.



Кэрол Майер подчеркнула - школьники должны иметь полноценный отдых и ложиться спать около 9 часов вечера, что обеспечит подъем около 7 утра, а "проснувшись рано, подростки получают дополнительное время на зарядку, завтрак и личную гигиену". Ученая заметила, что дети-"совы" в отличие от детей-"жаворонков" ведут более пассивный образ жизни, проводя ежедневно перед телевизором или компьютером на 48 минут дольше.



Доктор Кэрол Майер рассказала: "Наблюдая за подростками, мы пришли к выводам, что всплеск их физической активности приходится именно на утренние часы. Проснувшимся поздно лежебокам просто не хватает времени даже на зарядку. Более того, современная молодежь нарушает режим дня, получив возможность общаться посредством интернета. С одной стороны, они сидят и портят зрение, с другой - забывают о сне. А это, в свою очередь, привело к тому, что за последние годы резко возросло число подростков с избыточным весом и даже ожирением", - цитирует ученую ИТАР-ТАСС.