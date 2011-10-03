Член совета директоров ООО "Аэроэкспресс" Максим Ликсутов сообщил, что компания планирует запустить скоростные электрички во Владимир, Калугу и другие города России.



По его словам, в 2012 году скоростные электрички пойдут по маршрутам из Москвы до: Владимира, Калуги, Рязани, Тулы, Орехово-Зуево и Александрова. В дальнейшем количество направлений может увеличиться до одиннадцати.



Максим Ликсутов рассказал, что электрички будут запущены под брендом РЭКС ("Регион-экспресс"). Планируется вложить в проект около 500 млн рублей, передает Интерфакс. Ранее компания занималась перевозкой пассажиров в московские аэропорты.



В понедельник "Аэроэкспресс" уже запустил электрички под новым брендом на направлении Москва – Лобня, тем самым компания провела ребрендинг уже существующего пригородного маршрута.