Компания "Авианова", принадлежащая "Альфа-групп" и американскому инвестфонду Indigo Partners, планирует в понедельник прекратить свои полеты.



Первый заместитель гендиректора компании Константин Тетерин заявил, что компания "Авианова" находится "в тяжелейшем кризисе ликвидности". У компании долги по лизинговым платежам за самолеты Airbus320, в этой связи лизинговая компания ILFC подала на компанию в суд, кроме того, закрыт ряд маршрутов. О своем решении "Авианова" уже уведомила Росавиацию, отметил замгендиректора компании.



По словам Константина Тетерина, с воскресенья "Авианова" прекратила продажу билетов через Интернет, а всем купившим билеты, компания компенсирует затраты. По информации "Коммерсанта", замгендиректора компании сообщил, что в ночь c 3 на 4 октября партнеры "Авиановы" прекратят техническое обслуживание ее самолетов из-за долгов, а пассажирам Константин Тетерин рекомендовал перебронировать билеты на другие авиакомпании.



Источник, близкий к авиакомпании, сообщил, что "Авианова" на сегодняшний день всего продала около 70 тысяч билетов, это примерно - $7-8 миллионов.