Минтранс сократит число придорожных автозаправок в 10-15 раз

В России в 10-15 раз сократится число придорожных автозаправок, заявил глава Министерства транспорта Игорь Левитин. Такие меры предусмотрены программой обустройства федеральных трасс бытовыми дорожными комплексами.



Одна заправка должна приходиться на 50 километров, отметил министр. Сейчас же, в частности, на трассе М29 бензоколонки и пункты питания стоят через каждые 3 км. Слова Левитина приводит газета "Известия". Такая плотность застройки создает опасность на дорогах на выезде с них, а также затрудняет мероприятия по расширению трасс.