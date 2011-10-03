Российский футбольный союз ужесточит правила для болельщиков

В понедельник Российский футбольный союз (РФС) рассмотрит последнюю редакцию правил поведения болельщиков и обеспечения их безопасности на стадионах. На трибунах запретят использовать мощные звуковые устройства.



Новые правила согласованы с Министерством внутренних дел. Между тем, ведомство Рашида Нургалиева и РФС признают - большое число правонарушений совершается фанатами за пределами стадиона. В воскресенье на трассе Москва-Петербург неизвестные на шести автомобилях блокировали автобус с болельщиками "Зенита". Болельщики питерского клуба ехали в Москву на игру со "Спартаком", сообщает Вести.ру. Нападавшие разбили стекла и забросали автобус камнями и пустыми бутылками.