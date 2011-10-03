Зубков не ушел из Газпрома, несмотря на распоряжение Медведева

Виктор Зубков, занимающий пост первого вице-премьера правительства не покинул совет директоров ОАО "Газпром". Согласно поручению президента России Дмитрия Медведева, Зубков должен был уйти из Газпрома в срок до 1 октября.



На сегодняшний день Зубков продолжает занимать должность главы совета директоров Газпрома. В самой компании внеочередных собраний акционеров по рассмотрению вопроса о замене Зубкова не назначали, передает РБК. Ранее помощник президента Аркадий Дворкович заявил о том, что первый вице-премьер сохранит свой пост в Газпроме. "До 1 октября выхода не будет. Это очень конкретный вопрос, который рассматривается, в том числе, и президентом", - говорил А.Дворкович в конце августа.