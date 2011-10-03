Гигантская озоновая дыра над Арктикой продолжает расти

Над Арктикой обнаружена гигантская озоновая дыра и она продолжает расти. Эта озоновая дыра может усилить воздействие солнечных лучей на жителей России и жителей некоторых европейских стран.



Ученые из Лаборатории реактивного движения НАСА и Центральной аэрологической обсерватории Росгидромета обнаружили эту озоновую дыру еще в начале 2011 года, на то время она серьезной угрозы не представляла. Однако теперь ученые стали опасаться: озоновая дыра стала расти очень быстро, она становится опасней, чем думали ранее. Всего за несколько месяцев на высоте 20 километров потери озона возросли до 80%. И сейчас дыра продолжает увеличиваться, передает телеканал "Россия-24". Ученые отмечают, что рост силы ультрафиолетового излучения может спровоцировать рост числа случаев катаракты.



Ученые полагают, что озоновая дыра таких размеров для атмосферы Северного полюса очень нетипична, она может по масштабу превзойти самую крупную озоновую дыру, возникшую над Антарктикой, которая была обнаружена еще в 1980-х годах прошлого столетия.