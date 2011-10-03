Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообщался со зрителями в прямом эфире телеканала "Грозный", об этом сообщила пресс-служба президента Чечни.



По сообщению пресс-службы, Рамзан Кадыров отвечал на звонки зрителей не только из Чечни и России, но и из-за рубежа. "Звонившие поднимали проблемы развития малого и среднего бизнеса, строительства доступного жилья, создания условий для возвращения населения в горные районы республики. В адрес Р.Кадырова поступило более 46 тысяч смс-сообщений. В них содержались просьбы решить жилищные проблемы, оказать помощь в иногороднем специализированном лечении, устройстве на работу", - отмечается в сообщении пресс-службы.



В ходе общения со зрителями президент Чечни дал десятки различных поручений присутствовавшим в студии руководителям министерств и ведомств, по данным Интерфакса, в основном вопросы были связаны с улучшением жилищных условий и оказанием квалифицированной медицинской помощи. Кроме того, решением Рамзана Кадырова создана спецкомиссия, которая рассмотрит все обращения и решит поднимаемые проблемы. Комиссию возглавляет депутат Госдумы, советник главы Чеченской Республики Адам Делимханов.