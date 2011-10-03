С космодрома Плесецк в ночь на понедельник ракета-носитель "Союз-2.1б" с помощью разгонного блока "Фрегат" успешно вывела на орбиту космический аппарат "Глонасс-М".



Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России по Космическим войскам полковник Алексей Золотухин, он сказал: "Старт и полет ракеты-носителя, а также отделение космического аппарата прошли в штатном режиме".



По его словам, после отделения в 03.53 мск космический аппарат "Глонасс-М" взят на управление средствами Главного испытательного центра испытаний и управления космическими средствами имени Титова, офицер уточнил, что это уже второй зхапуск космического аппарата "Глонасс" с космодрома Плесецк. В настоящее время "с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата "Глонасс-М" функционируют нормально", - цитирует Алексея Золотухина РИА Новости.

Спутники "Глонасс-М" создаются на предприятии "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева" для пополнения орбитальной группировки российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, которая предназначена для оперативного глобального обеспечения навигационной информацией и сигналами точного времени и военных, и гражданских потребителей.