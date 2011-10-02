Офицера столичной полиции подозревают в организации борделя

Офицера полиции Москвы подозревают в организации подпольного «дома терпимости». В отношении 29-летнего заместителя командира отдельной роты патрульно-постовой службы полиции одного из отделов УВД по Западному административному округу столицы возбуждено уголовное дело по статье «организация занятия проституцией» УК РФ,

сообщает сайт ГУ МВД РФ по Москве.

Капитан полиции, как сообщается, был задержан в пятницу в квартире на Никулинской улице при получении 15 тысяч рублей от «жриц любви» за их избавление от преследования полицейскими. В день задержания офицер был уволен из органов внутренних дел и помещен под подписку о невыезде.