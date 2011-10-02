В Москве задержали 30 футбольных фанатов

Cтоличные полицейские задержали перед началом футбольного матча между московским "Спартаком" и питерским "Зенитом" 30 футбольных фанатов, сообщила руководитель пресс-службы Центра специального назначения московской полиции Жанна Ожимина.

По словам Ожиминой, большая часть задержанных находились в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, ранее утром в воскресенье, по данным правоохранительных органов, было совершено нападение на болельщиков "Зенита: инцидент произошел на 310 километре трассы Санкт-Петербург - Москва в районе Конаково.

Неизвестные закидали автобус с болельщиками камнями, а после того, как он остановился, напали на болельщиков с битами и арматурой. По подозрению в нападении задержаны шесть человек.