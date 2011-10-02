В Москве сторонники свободного ношения боевых пистолетов готовятся к акции

В Москве сегодня в 15.00 мск на Чистопрудном бульваре у памятника Грибоедова начнется акция за легализацию оружия, на которой соберутся сторонники свободного ношения боевых пистолетов.

Участники мероприятия будут требовать легализацию короткоствольного огнестрельного оружия для самообороны. Ожидается, что в столице на митинге будут представлены наиболее известные трагические случаи нападения преступников на граждан, которые могли бы не произойти, если бы последние имели право на оружие для самообороны. Сторонники легализации оружия придут на митинг со швабрами, вениками, сковородками, скалками и прочими "орудиями" самообороны.



Акции намечены и в других городах России.