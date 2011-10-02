Астрологи дают рекомендации по выбору автомобиля

Астрологи дают советы при выборе автомобиля. Доктор математических наук, академик Международной Ассоциации Магов Евлампий Цибуля много лет изучает влияние звезд на взаимоотношения человека и автомобиля.

На неделе с 3 по 9 октября ученый советует внимательно относиться к машинам желтого и оранжевого цвета: если их хозяева давно не проводили ТО, велика вероятность, что у этих автомобилей могут быть проблемы со стоп-сигналами.

По гороскопу Девам, например, астрологи рекомендуют немецкие автомобили – Опели, Фольксвагены.

Собирающимся менять авто имеет смысл пройти по нескольким салонам и посидеть в разных машинах: сегодняшнее удобство определит надежность в будущем.