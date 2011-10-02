В Москве прошла акция секс-меньшинств

В Москве на Чистых прудах прошел митинг секс-меньшинств. За участниками мероприятия наблюдали около 30 молодых людей, которые попытались сорвать митинг. Хулиганы начали забрасывать геев помидорами.

Полиция задержала около 40 человек. Полицейские изъяли у задержанных несколько килограммов помидоров и пейнтбольную винтовку-маркер. Ранее полиция задержала ещё 5 человек, которые развернули плакаты с нецензурными надписями, адресованным представителям секс-меньшинств.