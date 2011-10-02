Москвичи призвали Сергея Семеновича не быть Юрием Михайловичем

В Москве прошел митинг в защиту исторического наследия российской столицы, организованный общественным движением «Архнадзор». Митинг, который состоялся накануне, приурочен к годовщине смены московской власти.

На Пушкинской площади в центре столицы собрались, по словам участников акции, около 300 человек. Митинг прошел под лозунгом «Хватит ломать наш город!». За этот год Москва потеряла: бассейн «Динамо», Хлудовскую артель на Кадашевской набережной, Веерное депо Николаевского вокзала, дом Кольбе, усадьбу Шаховских-Глебовых-Стрешневых, дом Феоктистовых на Ордынке, часть бывшего Семеновского кладбища, часть парка усадьбы Строгановых , корпус усадьбы Милютиных в Милютинском переулке, дом в Большом Козихинском, павильон «Ветеринария» на ВВЦ, Соборную мечеть.

Митингующие держали плакаты: «Сохраним старую Москву!», «Без прошлого нет будущего», «Порву за Шехтеля», «Сергей Семенович, не будь Юрьмихалычем». Участники митинга в защиту исторического наследия Москвы требовали ограничения нового строительства в историческом центре города, отмены решений о сносе памятников архитектуры.

Борцы за сохранение исторического облика Москвы говорили, что после отставки мэра Юрия Лужкова они надеялись на возрождение охраны памятников в городе, прекращение варварского разрушения, но чудовищное отношение к архитектурному и художественному наследию мегаполиса изменилось только на словах.

На митинге выступили координатор движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин, профессор МАРХИ Наталья Душкина, известная актриса и телеведущая Татьяна Лазарева, художник Андрей Бильжо, член президиума Экспертно-консультативного общественного совета при главном архитекторе Москвы архитектор Алексей Клименко, представители группы защитников Соборной мечети и другие.