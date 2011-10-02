В Москве сразу 200 мужчин примут участие в забеге с женами на руках

В Москве сегодня на Новом Арбате пройдет забег мужей с женами на руках - «Своя ноша не тянет». Для участия в забеге уже зарегистрировалось более 200 пар. Среди них - звезды спорта и шоу-бизнеса.

Свою вторую половинку мужчина может пронести любым способом: на руках, на шее, под мышкой. Необходимо преодолеть расстояние 75 метров. Главное условие забега - жена не должна касаться земли.



Победитель «Своя ноша не тянет» получит суперприз - тонну свежесваренного пива и авиабилет в Мюнхен на Октоберфест в 2012 году.

Такие забеги в немецком Мюнхене - давняя традиция на знаменитом баварском фестивале Октоберфест. В Мюнхен это развлечение пришло из города Регенсбурга на северо-востоке Баварии, где было особенно популярно в прошлом веке, передает ИТАР-ТАСС. Участники праздника перебегали мост через речку Реген при впадении ее в Дунай, неся на руках собственных жен.

Победитель соревнования по традиции получал пять двадцативедерных бочонков свежесваренного пива и билет на поезд до Мюнхена на следующий Октоберфест.