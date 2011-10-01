В Воронеже установили стул, избавляющий от жлобства (ВИДЕО)

В Воронеже появился необычный лечебный памятник. Это бронзовый стул высотой 1,5 метра, избавляющий от жадности. Случайно или нет, установлен он у Дома областного правительства.



Первыми его целебные силы проверили местные чиновники и депутаты, рассказало о достопримечательности www.ntv.ru. Воронежское ноу-хау глава области Алексей Гордеев презентовал лично. В областном правительстве на скульптуру, избавляющую от жадности и других пороков, денег не пожалели. Местных чиновников трудно упрекнуть в жлобстве. Стул-памятник обошелся в 200 000 рублей.

Надпись на спинке гласит: «садящийся заряжается добротой и утрачивает жлобскую свою натуру». Ножки лечебного стула на всякий случай забетонировали, чтобы не излечившиеся от воровства граждане не смогли стащить бронзовый объект.