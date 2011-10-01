Губернатор Петербурга ушел на 70 метров под землю в канализационную шахту

В Санкт-Петербурге губернатор Георгий Полтавченко посвятил субботний день инспекционному спуску на глубину 20-этажного дома для экскурсии по главному канализационному коллектору северной части города.



Главе Северной столицы показали самый сложный участок - тоннель, построить который из-за размыва удалось лишь с помощью специального комплекса, сообщает пресс-служба Смольного.

Градоначальник спустился в шахту, где в этом году на глубине 70 метров завершилась проходка самого сложного участка коллектора протяженностью 1,2 км от Арсенальной улицы до площади Ленина. На этом участке расположена зона размыва, аналогичная плывуну в районе станции метро "Площадь Мужества".

В главный коллектор поступают сточные воды от жилых домов, промышленных предприятий, офисов, больниц, детских садов. Затем по коллектору потоки идут на Северную станцию аэрации, где и проходит очистка стоков в соответствии с рекомендацией Хельсинкской комиссии по защите Балтийского моря.