Националисты Питера требуют введения визового режима со странами Средней Азии

В Санкт-Петербурге 1 октября в Сангальском саду прошёл митинг националистов. Около сотни молодых людей недалеко от станции метро "Лиговский проспект" протестовали против незаконной иммиграции и роста преступности.

За соблюдение порядка следили внушительные силы полиции. Главное требование собравшихся - введение визового режима со странами Средней Азии и Закавказья. С импровизированной трибуны звучали и националистические лозунги, сообщает 100 ТВ.

Обошлось без эксцессов.