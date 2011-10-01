Президент Болгарии выступает за этническую толерантность

Сегодня в Софии состоялось заседание консультативного совета по национальной безопасности при президенте. Обсуждалась необходимость пресечения религиозной и этнической вражды.



Правоохранительные органы будут также проверять законность заработанных капиталов богатых граждан Болгарии, заявил президент страны Георгий Пырванов.

Совет принял решение усилить полицейские подразделения в небольших городах и населенных пунктах страны, информирует РИА Новости. Упреждающие меры приняты в связи с угрозой распространения межэтнической вражды.

На этой неделе в Болгарии проходят массовые антицыганские акции протеста, напоминает rus.ruvr.ru, которые начались после того, как 23 сентября в деревне Катуница, близ Пловдива, микроавтобус, принадлежащий семье цыганского барона Кирилла Рашкова, по прозвищу Царь Киро, сбил насмерть 19-летнего болгарина Ангела Петрова.

После трагедии в Катунице в акциях протеста в Пловдиве приняли участие около 3 тысяч человек, еще около тысячи вышли на улицы Варны и Софии. По данным правоохранительных органов, протестующие, в числе которых были футбольные фанаты и праворадикалы, пытались совершить нападения на места компактного проживания цыган и вступали в стычки с полицией и жандармерией. За нарушение порядка полиция задержала сотни человек, у которых изъяли ножи, биты, палки.