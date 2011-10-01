Заместителю председателя комитета Госдумы по безопасности Геннадию Гудкову вернули права и выписали штраф на 500 рублей.



Депутат был остановлен 29 сентября сотрудниками ГИБДД в рамках начавшейся проверки правомерности использования спецсигналов, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Парламентарий опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он ехал по встречной полосе с «левыми» мигалками, уточняет www.bfm.ru.

МВД продлевает на неделю проверку установленных на автомобилях проблесковых маячков и звуковых сигналов, информирует «Коммерсантъ». Помимо этого, в Госдуму внесены поправки к Уголовному кодексу, устанавливающие штраф до 200 тысяч рублей за незаконное использование спецсигналов.