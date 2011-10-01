Угроза взрыва в "Макдоналдсе", расположенном в центре Москвы, оказалась ложной. Ранее сотрудники и посетители ресторана были эвакуированы.



Сумка, обнаруженная в помещении "Макдоналдса" на Газетном переулке, оказалась неопасной. Ее обследовал кинолог, сообщило РИА Новости. Ранее выдвигалась еще одна версия, согласно которой эвакуация людей случилась по вине звонившего «доброжелателя», предупредившего о заложенном взрывном устройстве.