София: болгарские националисты вышли на марш против цыган

В Болгарии более 2 тысяч националистически настроенных молодых людей в субботу провели в центре столицы шествие против цыган. Акция тревожит полицию армейской дисциплиной даже больше, чем недавние массовые беспорядки.

"Организованной колонной собравшиеся отправились от Национального Дворца Культуры, проследовали через центр города мимо резиденции президента и Народного собрания и снова вернулись на исходную точку для проведения митинга. Один из организаторов через громкоговоритель призвал молодежь вести себя дисциплинированно. Никаких правонарушений не зафиксировано", - отметил источник в болгарской полиции.

Собравшиеся, в числе которых в том числе футбольные фанаты, правые радикалы и байкеры скандировали националистические лозунги, у некоторых в руках плакаты националистического содержания, лица многих закрыты. "Мы собрались, чтобы заставить власти принять меры против преступности, которая исходит из цыганских анклавов", - сказал один из участников митинга, сообщает РИА Новости.

До конца дня 1 сентября должно пройти заседание болгарского Совета по национальной безопасности, который должен выработать меры по восстановлению спокойствия.

Глава цыганской партии "Евророма" Цветелин Кынчев ранее в субботу заявил, что цыганам в день акции запрещено покидать места своего компактного проживания. Кроме того, глава цыганской партии сказал, что София погрузится на следующей неделе в грязь, если будет эскалация напряженности в отношении цыган. По словам Кынчева, цыгане работают на должностях обслуживающего персонала, грузчиков, дворников, и в случае провокаций и агрессии, они не выйдут на свои работы.

Напомним, антицыганские акции протеста начались во многих городах Болгарии на прошлой неделе, после того, как 23 сентября в деревне Катуница близ Пловдива Симеон Иосифов - помощник цыганского барона Кирилла Рашкова, по прозвищу Царь Киро, сбил на микроавтобусе насмерть 19-летнего болгарина Ангела Петрова.

Местные жители утверждают, что сделал он это специально. За несколько дней беспорядки охватили почти всю страну. Люди выходили на улицы с ножами, молотками и самодельными взрывными устройствами. В общей сложности были задержаны сотни человек.

Ранее суд болгарского города Асеновграда, который расположен неподалеку от Пловдива, постановил оставить под стражей "цыганского барона" Кирила Рашкова по прозвищу "Царь Киро". Его обвиняют в угрозе убийством проживающим в селе Катуница Иванне Петровой и Веселину Христова. В том случае, если его признают виновным, он может сесть в тюрьму на срок до шести лет.