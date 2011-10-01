Российские гостиницы могут зазвездиться

С 2012 года в России может резко сократиться число гостиниц, имеющих право принимать отдыхающих. Для этого может потребоваться обязательная классификация.



В Госдуму направлен законопроект о введении обязательной классификации для всех отелей страны. Ранее получение отельных "звездочек" было добровольным, и с начала века процедуру прошли только 400 заведений.

Соответствующие поправки к закону "Об основах туристской деятельности" были разработаны Департаментом комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края. По информации РБК Daily, эти положения уже одобрены депутатами краевой Думы, и в ближайшее время законопроект будет внесен в Госдуму. В случае его принятия уже с летнего курортного сезона 2012 года принимать отдыхающих смогут только отели, прошедшие классификацию и получившие свидетельства о присвоении категории.

С 1 июля 2011 года классификация уже стала обязательной для сочинских гостиниц, поскольку этого требует Международный олимпийский комитет, сообщают www.dni.ru. Власти Краснодарского края решили распространить опыт сначала во всех отелях края, а затем перенести его на все российские гостиницы. Тем временем, в самом регионе классифицировать успели только единичные объекты.

Сейчас процедура классификации гостиниц в России добровольная. Она действует с 2003 года. На Западе классификация отелей тоже добровольная. Она нужна, скорее, для того, чтобы потребитель понимал, какого уровня отель он выбирает.