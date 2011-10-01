Жителям разрушенных домов власти Владивостока выделят по 100 тысяч рублей(ВИДЕО)

Жителей улиц Руднева и Посьетской во Владивостоке объединила общая беда - их дома разрушились месяц назад. Местные власти не признавали строения аварийными.



Жильцы дома по улице Руднева вот уже полтора месяца проживают в гостинице по соседству. Как сообщает www.1tv.ru, в ночь на 13-е августа фасад здания сильно накренился, появились трещины, из стены начали выпадать кирпичи – жильцов срочно пришлось эвакуировать.

Ремонтная бригада сломала покосившуюся стену, а вместе с ней на землю рухнули по две комнаты с каждой из квартир, расположенных в этом крыле. Городская администрация готова выделить жителям аварийного дома материальную помощь - по 100 тысяч рублей на квартиру. Но пострадавшие считают, что должны получить полную компенсацию за потерянное имущество. Они уверены, что их претензии справедливы, ведь ЧП произошло частично и по вине властей. Здание разрушалось много лет, люди били тревогу, однако дом даже не признавали аварийным. В июле суд обязал администрацию города начать ремонт, но строительные леса вокруг дома выросли только после того, как его часть обвалилась.

В такой же беде оказались жители другого дома, на улице Посьетской. Ситуация аналогична: здание тоже долго разрушалось, но аварийным его не признавали. 23-го августа здесь рухнула стена. Никто не пострадал только по случайности. Прошло уже больше месяца, но оставшиеся без крова люди до сих пор не знают, как решится вопрос с их жильем.

"Есть вопросы, на которые я сейчас не могу ответить, но я вас услышал. Ответ дам до 10 октября", - ответил страдальцам заместитель главы администрации г. Владивостока Константин Лобода.

По оценкам экспертов, в срочном капитальном ремонте нуждается почти треть домов во Владивостоке. Управляющие компании признают, что серьезный ремонт им не по силам - справиться бы с текущим. Юристы советуют жителям аварийных домов как можно скорее подавать иски в суд.

В столице Приморья только официально аварийными и подлежащими сносу признаны 43 дома. Пока планируется расселить жильцов из 20 таких зданий. Другим, похоже, остается надеяться, что их дома не обрушатся внезапно.



