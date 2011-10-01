Из "Макдоналдс", находящегося в центре Москвы, эвакуируют посетителей из-за угрозы взрыва. Возможно, сообщение о заложенном взрывном устройстве не подтвердится, но лучше не рисковать.



В субботу 1 октября в правоохранительные органы позвонил неизвестный и заявил, что в ресторане "Макдоналдс" в Газетном переулке, рядом с Центральным телеграфом, заложено взрывное устройство, информируют www.vesti.ru. Сотрудники полиции не исключают, что данный случай является актом "телефонного терроризма". Тем не менее, работников и посетителей эвакуировали. По сообщению ИТАР-ТАСС, все помещения "Макдонладс" обследуют полицейские, одновременно ведутся поиски «доброжелателя».