Рашид Нургалиев наградил спортсменов Всемирных игр полицейских и пожарных

Министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев поздравил с победой спортсменов Всемирных игр полицейских и пожарных и наградил их государственными и ведомственными наградами.



Всемирные игры полицейских и пожарных проходили в Нью-Йорке с 24 августа по 6 сентября. В них приняли участие более 15 тысяч спортсменов из 200 полицейских подразделений 76 стран мира. В спортивную делегацию МВД РФ вошли более 200 сотрудников из центрального аппарата и территориальных органов ведомства. Россияне выступали в 20 видах спорта, - передает www.radiomayak.ru.

Наилучших результатов российские полицейские добились в легкой атлетике, плавании и спортивных единоборствах. Наша команда привезла с собой 137 медалей: 74 - золотых, 41 – серебряную и 22 - бронзовые, сообщили в МВД России. Безоговорочными победителями турнира стали хоккеисты команды МВД возрастной категории "35 плюс".

Значительных результатов на соревнованиях добились спортсмены подразделений МВД по Республикам Татарстан и Удмуртия, главных управлений МВД по Москве, Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Награждение проходило в Центре бокса и настольного тенниса в Казани. В торжественном мероприятии участвовали президент Татарстана Рустам Минниханов, министр внутренних дел по республике Асгат Сафаров, председатель общественного совета при МВД России Илья Резник.



