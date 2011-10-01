В США с аукциона продадут работы и личные вещи Джека Кеворкяна, американского врача, художника и музыканта, известного под прозвищем "доктор Смерть".



Торги состоятся в конце октября в здании Нью-Йоркского технологического института. На аукционе будут выставлены рукописи "доктора Смерть", а также более 20 написанных им картин, сообщает Associated Press со ссылкой на друга и адвоката Кеворкяна. Основным мотивом живописи художника была смерть.

Кроме того, на торгах будут проданы личные вещи Джека Кеворкяна, сообщает Лента. Ру. Оценочная стоимость лотов неизвестна. Это будет первая распродажа вещей американца, который умер 3 июня этого года в возрасте 83 лет. Часть доходов от аукциона получит племянница и единственная наследница Джека Кеворкяна, а часть будет передана центру помощи детям, больным раком.

Свое прозвище «доктор Смерть» он получил за то, что был активным сторонником права безнадежно больных на самоубийство. В 1999 году «гуманист» был осужден за содействие самоубийству примерно 130-ти жителям США. Доктор давал возможность безнадежно больным пациентам сделать смертельную инъекцию или покончить с собой, отравившись газом. Кеворкян провел в тюрьме восемь лет.