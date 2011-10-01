Финны жалуются на дискриминационную рекламу

В Бюро уполномоченного по правам меньшинств Финляндии начали поступать жалобы по поводу рекламы, которая может считаться дискриминационной.



Как сообщает Yle.fi, некоторые фирмы рекламируют свои услуги с помощью лозунга «У нас работают только финны». В Бюро считают такую рекламу противозаконной, если фирма нанимает работников определенной национальности. Дискриминация по национальному признаку — уголовное дело.

Чаще всего к подобной сомнительной рекламе прибегают небольшие фирмы в сфере услуг, например, по уборке помещений. В этом бизнесе работает много иностранцев. И, как правило, клиенты предъявляют определенные требования относительно национальности уборщиков.