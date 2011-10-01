В Москве проходит акция оппозиции против социальной политики правительства

В Москве сегодня проходит акция оппозиции против социальной политики правительства. Один из организаторов социального марша, оппозиционер Сергей Удальцов сообщил, что в акции принимают участие около 300 человек - представители левых партий и движений.

Как передает Радио Свободы, участники акции под девизом "Достали!" выражают протест против существующих систем образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения, низкой заработной платы и высоких тарифов на услуги ЖКХ. Мероприятие санкционировано московскими властями. Безопасность социального марша обеспечивают несколько десятков сотрудников полиции.