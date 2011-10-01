В Белгороде будет один из лучших аэропортов в РФ - Савченко

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко пообещал, что в Белгороде в 2012 году будет один из лучших аэропортов Российской Федерации.



На рабочей встрече с главой правительства России Владимиром Путиным Евгений Савченко попросил премьера помочь в строительстве аэропорта. Когда Владимир Путин спросил губернатора - какие есть проблемы в области, тот ответил: "Аэропорт". Губернатор напомнил, что белгородский аэропорт был передан из федеральной собственности в собственность области и сказал: "Сейчас мы делаем один из лучших аэропортов Российской Федерации. Такое есть желание. Просьба поддержать нас в этом".



Евгений Савченко рассказал премьеру, что область взяла на себя все расходы по "инфраструктуре аэропорта, то есть аэровокзального комплекса - это около 1 миллиарда рублей". Но "что касается взлетно-посадочной полосы и всей инфраструктуры, мы бы хотели 50 на 50", губернатор уточнил, что речь идет о "световом оборудовании, взлетно-посадочной полосе, а она там около миллиарда - все вместе получается 2 миллиарда 880 миллионов рублей", передают Вести.ру.