Президент и премьер России поздравили руководство Китая с образованием страны

Президент Дмитрий Медведев и глава правительства России Владимир Путин направили председателю КНР Ху Цзиньтао поздравления по случаю 62-й годовщины образования Китайской Народной Республики.



В поздравлении Дмитрия Медведева, в частности, говорится: "Достижения Китая за прошедшие годы можно уверенно охарактеризовать как выдающиеся. Убежден, что китайский народ будет и впредь успешно решать задачи по обеспечению устойчивого развития и процветания своего государства. Мы дорожим тесными и взаимовыгодными отношениями российско-китайского стратегического партнерства". В конце поздравления президент подчеркнул: "Уверен, российско-китайский конструктивный и плодотворный диалог на высшем уровне будет и далее способствовать углублению многогранных связей между двумя странами на благо наших народов, в интересах укрепления стабильности и безопасности в мире".



В свою очередь, Владимир Путин в телеграмме премьеру Госсовета КНР отметил беспрецедентно высокий уровень партнерства между Россией и Китаем, в послании премьера, в частности, говорится: "Рады успехам дружественного Китая в реализации масштабных социально-экономических преобразований. Динамичное внутреннее развитие и конструктивная политика КНР на международной арене способствуют росту благополучия китайских граждан, укреплению глобальной стабильности и безопасности. Наши страны достигли беспрецедентно высокого уровня партнерства. Двусторонний диалог носит по-настоящему доверительный, стратегический характер, расширяются взаимовыгодные связи в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах. С большим успехом прошли совместные мероприятия, приуроченные к десятилетию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и КНР", - сообщила пресс-служба правительства России.