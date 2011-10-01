В Москве в международный день празднования пожилых людей столичный мэр Сергей Собянин вручил ветеранам войны памятные знаки "70 лет битвы за Москву".



Церемония вручения памятных знаков участникам битвы за Москву состоялась 1 октября в историческом Белом зале мэрии Москвы на улице Тверская, дом 13.



Открывая церемонию, Сергей Собянин сказал: "Правительство Москвы учредило памятный знак "70 лет битвы за Москву". Сегодняшнее мероприятие открывает череду мероприятий, посвященных этой знаменательной битве. Мы вручаем первые памятные знаки ветеранам войны, которые принимали непосредственное участие в этой битве", - цитирует столичного мэра Интерфакс.



По словам столичного градоначальника, эти памятные знаки будут вручены всем участникам битвы, независимо от места их проживания. Кроме того, всем ветеранам, обратившимся со своими проблемами, будет оказана необходимая помощь.



Сегодня же столичный градоначальник посетил пансионат для ветеранов войны "Коньково" на юго-западе Москвы, где проживает 151 человек, средний возраст ветеранов - 88 лет. Среди них есть и долгожители: 43 человека достигли возраста 90-99 лет, а одному исполнилось 100 лет. Мэру показали музей боевой славы, созданный руками ветеранов, в котором представлена хроника их жизни и боевой путь.



Сергей Собянин поздравил ветеранов с Днем пожилого человека, он сказал: "Вы на пожилых людей не похожи. Вы молоды душой. История каждого из вас удивительна. ...Мы вами гордимся, мы вас любим и по-прежнему будем ухаживать за вами".