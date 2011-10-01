На Украине увеличился пенсионный возраст, закон вступил в силу

На Украине с 1 октября увеличился пенсионный возраст. Вступил в силу закон, который предусматривает повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет.



Закон "О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы" был принят парламентом Украины в начале июля, а в начале сентября в закон были внесены данные поправки. Главным зерном украинской пенсионной реформы является постепенное увеличение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет с ежегодным его увеличением на 6 месяцев на протяжении десяти лет. Пенсионная реформа также предусматривает увеличение страхового стажа, необходимого для назначения минимальной пенсии по возрасту, так, для женщин он увеличится с 20 до 30 лет, а для мужчин - с 25 до 35 лет.



Кроме того, максимальный размер пенсии для лиц, утративших трудоспособность, установлен на уровне 10 прожиточных минимумов (7640 гривен - примерно 95 долл), тогда как ранее действовала норма законодательства, которая предусматривала максимальный размер пенсии на уровне 12 прожиточных минимумов. Также, согласно закону о госбюджете Украины на 2011 год, с 1 октября в стране повышаются социальные стандарты. Прожиточный минимум на одного человека в месяц повышается на 23 гривны (около 3 долларов) - до 934 гривен (117 долларов), минимальная зарплата повышается на 25 гривен (более 3 долларов) - до 985 гривен (124 доллара).



Президент Украины Виктор Янукович заявил, что пенсионная система должна быть справедливой и соответствовать европейским стандартам. По его словам, невозможно постоянно финансировать Пенсионный фонд из бюджетных средств, "поэтому мы сегодня пошли на увеличение собственных доходов Пенсионного фонда, дальше - создание трехуровневой системы пенсионного обеспечения". Президент подчеркнул, что речь идет о том пути реформирования пенсионной системы, который успешно прошли многие развитые страны. И сегодня другого пути нет, учитывая тенденцию старения населения, ситуация в стране может только ухудшиться.



Однако население Украины отрицательно отнеслось к реформированию пенсионной реформы и не одобряет ее, передает ИТАР-ТАСС.