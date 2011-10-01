МЧС предупреждает: В Москве возможен ветер с порывами до 12-17 метров в секунду

Управление МЧС по Москве предупреждает, что в столице 1 октября ожидаются сильные порывы ветра, которые могут привести к повреждению линий электропередачи и падению деревьев.



В сообщении управления МЧС говорится: "Днем ожидаются местами порывы ветра до 12-17 м/с. Возможны повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение широкоформатных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах, повреждение автотранспорта, обрушение слабоукреплённых конструкций".



По данным Метеобюро Москвы и Московской области, в городе днем будет облачная погода с прояснениями, местами пройдет дождь. Температура воздуха не поднимется выше +11 градусов.