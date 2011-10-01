Задержаны подозреваемые в умышленном поджоге в Братске

В ночь на субботу полиция Иркутска задержала четырех человек, которые подозреваются в умышленном поджоге лесных территорий в Братске, сообщает пресс-служба правительства региона.



В сообщении правительства региона говорится, что в отношении двух задержанных возбуждены уголовные дела, "ранее проверка по причастности к поджогам началась в отношении еще 17-ти лиц".



В настоящее время пожарные в Братске тушат огонь на площади 173 гектаров, локализованы все очаги. На ликвидации очагов возгорания задействован 951 человек, из них 589 - добровольцы, 60 единиц специализированной техники, вертолет "Ми-8". В Чекановском и Падунском районах Братска отмечается незначительное превышение предельно допустимых норм вредных веществ в воздухе, на остальной территории города их ниже на 60%.