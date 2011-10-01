МИД РФ протестует против задержания российского судна в Норвегии

МИД РФ заявил протест послу Норвегии в связи с задержанием у берегов острова Шпицберген норвежской береговой охраной российского рыбопромыслового судна "Сапфир-2".



Об этом сообщается в заявлении МИД РФ, обнародованном на сайте ведомства. В нем говорится, что береговая охрана Норвегии отказалась сотрудничать с представителями Росрыболовства и, взяв российский траулер "Сапфир-2" под арест, препроводила его для судебного разбирательства в порт Тромсе. При этом у капитана мурманского рыболовного судна изъяли всю судовую документацию и не дали воспользоваться радиосвязью.



Норвежская береговая охрана обвинила российский рыболовный траулер в сбросе рыбы за борт в количестве одной-двух штук, однако доказательств этого предъявлено не было.



В связи с этим российская сторона заявила протест, в заявлении МИД РФ подчеркивается, что "норвежские действия носили неприемлемый и вызывающий характер", министерство заявляет о неприемлемости таких действий, чреватых эскалацией напряженности в области рыболовства, и выдвигает требование о незамедлительном освобождении российского рыболовного судна.