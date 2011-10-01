Зарплата сотрудников детсадов в Москве вырастет на 20-25 процентов

В Москве с 1 октября зарплата сотрудников дошкольных учреждений вырастет на 20-25 процентов. Столичные детсады переходят на новую систему оплаты труда. В мэрии Москвы сообщили, что до настоящего времени финансирование разных детских садов осуществлялось в различных объемах. Теперь объем средств, выделяемых на дошкольные учреждения, увеличится, соответственно вырастут и зарплаты работников детских садов.

В первую очередь увеличение финансирования коснется учреждений, которые ранее получали наименьшее количество средств.



"Аргументы недели" сообщали, что премьер-министр РФ Владимир Путин подписал распоряжение об увеличении оплаты труда, обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета, на 6,5%. Зарплаты бюджетникам будут повышены с 1 октября 2011 года.