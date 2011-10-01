Исполняющий обязанности главы Братска ушел в отставку из-за пожаров (ВИДЕО)

Исполняющий обязанности главы Братска (Иркутская область) Александр Туйков ушел в отставку из-за того, что не смог справиться с пожарами, бушующими уже более недели в городе.

Разобраться со сложившейся ситуацией в Братск прилетел лично губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев. Напомним, в городе в связи с пожарами был объявлен режим ЧС, Именно Мезенцев и обратился к и.о. главы города Туйкову с требованием покинуть пост. «Надлежащим образом работа не организована, ни о каком качестве управления говорить нельзя», - заявил глава региона.

Накануне президент РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой МЧС Сергеем Шойгу заявил, что неспособность властей Братска погасить лесные пожары дает повод для оргвыводов. В четверг Шойгу сообщил президенту, что пожар в Братске происходит в черте города, что сравнимо с тем, как если бы в Москве горел Измайловский парк.

По последним данным, Томское МЧС направит группу пожарных и спасателей в количестве 107 человек в Братс.



Ранее на территории этого города были зарегистрированы 12 очагов возгораний в лесной зоне. По данным МЧС, это около пяти гектаров.По состоянию на 07.00 (2.00 мск) на территории лесопарковой зоны Братска действует семь возгораний на площади 173,5 гектара (все локализованы). В течение пятницы возникло три возгорания на площади 44,5 гектара. На тушении возгораний задействованы 740 человек, 48 единиц техники, передает РИА Новости.

Спасатели продолжают наращивать силы и средства в районе пожаров в Братске. Для тушения очагов горения сегодня запланировано привлечь почти в 2 раза больше людей, чем накануне, и 95 единиц техники.



С воздуха огонь будут тушить 2 вертолета МИ-8 и самолет-амфибия Бе-200. Из Красноярска в Братск сегодня утром вылетел самолет Ил-76 со 118-ю спасателями на борту. Еще 145 человек готовятся к отправке из Новосибирска.



Из Иркутска и Братского района в город доставлены 500 комплектов ранцевых лесных огнетушителей, которые наиболее эффективны в тушении тлеющих очагов огня. Еще 360 таких комплектов будут доставлены сегодня из Красноярска и Новосибирска.