Российское телевидение отмечает юбилей, ему исполнилось 80 лет

Российское телевидение отмечает свой юбилей, ровно 80 лет назад - 1 октября 1931 года, в Москве начались регулярные опытные телепередачи неподвижных изображений.



В 30-е годы прошлого столетия телевизионное вещание начало свое развитие почти одновременно во многих странах мира, а в России первая передача была проведена в здании Московского радиотехнического узла на Никольской улице, также передачи оптико-механического телевидения принимались и во многих городах СССР - в Ленинграде, в Нижнем Новгороде, в Томске.



Уже в 1938 году начались регулярные передачи электронного телевидения. Антенна, расположенная на Шуховской башне, посылала надежный сигнал, но он принимался тогда в зоне радиусом только 60 км. В то время в Москве телевизионных приемников было мало, всего 30 штук, но уже к 1941 году их стало 400.



1955 год - это начало создания единой сети телевизионного вещания по всей стране. В это время в городе Калинине, сегодняшней Твери, начал работать первый ретранслятор, который получил телевизионный сигнал по кабелю из Москвы. После этого по всей стране стали появляться телецентры, а еще позже на помощь телевидению пришел и спутниковый ресурс. И уже к середине 80-х годов в стране сложилась мощная единая система телевизионного вещания, потенциальная аудитория которого достигла 240 млн зрителей, а число телевизоров составило около 90 млн, в том числе 18 млн цветных.



Сегодня для россиян телевидение стало главным источником информации. В России сейчас работают около 200 эфирных телеканалов и 500 операторов кабельного телевидения. Появились новые цифровые технологии, которые позволяют повысить качество изображения, увеличить число доступных телеканалов, они обеспечивают ряд дополнительных функций, в том числе и доступ в интернет через телевизор, а к 2015 году российское телевидение должно полностью перейти на "цифровое", сообщает ИТАР-ТАСС.