1 октября весь мир отмечает Международный день пожилых людей. Этот праздник отмечается во всем мире с 1991 года, а в России начали отмечать этот день с 1992 года.



В Москве в День пожилых людей будут поздравлять долгожителей, ветеранов войны, юбиляров семейной жизни, людей, которые прожили 90 и более лет, в нашем городе таких - более 11 тысяч. Об этом сообщили в столичной мэрии.



Сегодня в городских центрах социального обслуживания пройдут Дни открытых дверей, где будут чествовать всех горожан старшего поколения, для них организуют чаепития, праздничные обеды, экскурсии по Москве, походы в театры и в музеи. Также будут организованы благотворительные обеды и чаепития, концертные программы. Всех пожилых москвичей поздравят руководители муниципалитетов, главы управ районов, состоится вручение цветов и памятных подарков - будут вручать продуктовые наборы и необходимые бытовые приборы: холодильники, стиральные машины, плиты и даже компьютеры.



Кроме того, столичные предприятия бытового обслуживания, такие как химчистки, прачечные, парикмахерские, мастерские по ремонту и пошиву обуви предоставят пожилым москвичам скидки от 15 до 30 процентов, а посетить бани можно будет со скидкой до 60 процентов.