С нового года без ГЛОНАССа в России запрещено перевозить пассажиров

Компании, занимающиеся перевозкой пассажиров, правительство РФ с 1 января 2012 года обязало устанавливать на транспортных средствах систему ГЛОНАСС - наличие которой станет обязательным условием для выдачи лицензии.

Новое правило касается лицензирования перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек компаниями или индивидуальными предпринимателями - за исключением случая, если перевозка осуществляется для обеспечения собственных нужд.

С 1 июля 2012 года отсутствие ГЛОНАСС будет считаться грубым нарушением лицензионных требований, записано в постановлении, опубликованном на сайте кабинета министров.