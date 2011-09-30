Хлопонин: Рускоязычное население - спасение Северного Кавказа

Республикам Северного Кавказа, в том числе Дагестану, Чеченской Республике невыгоден отток русскоязычного населения, уверен полномочный представитель президента РФ в Северокавказском федеральном округе (СКФО) Александр Хлопонин.

"Им как хлеб, как воздух необходимо русскоязычное население, потому что русский язык - он связывающий. Это язык, который связывает собой нации и национальности, проживающие на территории Северного Кавказа", - заявил он телеканалу Russia Today.

"Тот же Дагестан с 15-ю титульными нациями и с еще большим количеством нетитульных наций - они между собой ведь общаются на русском языке, - отметил он. - И наличие русского языка, русской культуры - это всегда плюс". "Есть понятие мобильности населения, - сказал полпред. - И русскоязычное население более мобильно в этом плане, нежели кавказское население, которое более привержено к собственному дому, к земле, к традициям, к корням и так далее, и тому подобное". "Здесь действительно государство должно смотреть в эту сторону через создание конкурентных, нормальных рабочих мест", - считает Хлопонин.

Однако полпред признал факты "выдавливания" русскоязычного населения с Кавказа. "Имеют место, к сожалению, конфликты, которые возникают на межнациональной почве… При всем при этом мы имеем страшный дефицит преподавателей, страшный дефицит врачей хорошей квалификации, инженеров, технологов, - добавил он. - Вот как раз это и есть те профессии, которые соответствуют русскоязычному населению, которое могло бы действительно работать в спокойных условиях на территориях наших кавказских республик".

"Поэтому мы сейчас говорим, что в рамках программы развития Северного Кавказа должны быть созданы преференции для притока как раз русскоязычного населения, - подчеркнул полпред президента в СКФО. - Мы будем создавать эти условия, мы в этом крайне заинтересованы, и меня радует, что в этом заинтересованы и сами республики".