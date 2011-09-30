Психолог: Несчастная личная жизнь может перейти по наследству

Несчастная личная жизнь может передаваться по наследству: в этом будет виноваты гены, которые накапливают негативную информацию, пришли к печальному выводу ученые.

Психолог Михаил Лабковский утешает: ученые пошутили - никакого гена несчастья не существует. Тем не менее, по наследству модель поведения передаваться может. "Ребенок впитывает тот опыт, который есть у его родителей, и дальше уже несет его в свою взрослую жизнь и в свою семью", - уточнил психолог.

У ребенка в будущем может развиться страх перед отношениями, перед семейной жизнью, перед ответственностью, констатирует он, но тут же добавляет – это не приговор.

"Здесь надо понять, что ты другой человек, ты не мама с папой, и если их жизнь была плохой, ты не обязан так жить", - уверяет Лабковский.

Психолог уверяет, что в проблемах отношений виноваты не гены, а частые депрессии у детей, которые росли в несчастных семьях. "Это проблема, с которой нужно идти к врачу. И здесь главная задача психолога сделать так, чтобы человек жил в гармонии с собой и окружающим миром, и получал радость от жизни", - цитирует ученого vesti.ru.